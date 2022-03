Incidente stradale in via Adda provoca il ferimento di 2 persone con una donna portata in ospedale

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è impegnata per l’incidente stradale avvenuto nel comune di Lamezia Terme in via Adda.

Tre i veicoli coinvolti (Fiat Panda, Fiat grande punto, ed una Mini countryman), 2 le persone ferite di cui una donna affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale.

Sul posto la polizia locale per gli adempimenti di competenza. La strada interessata dal sinistro attualmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.