Messa in ricordo di Antonio Ugo Arcuri nel 3° anniversario della sua scomparsa

Una Messa sarà celebrata nella Chiesa di Santa Caterina di Lamezia Terme domenica alle 10 in suffragio dell’anima dell’avvocato Antonio Ugo Arcuri, per lunghi anni presidente del Coro polifonico di Lamezia Terme, a distanza di 3 anni dalla sua scomparsa.

Il Sacro rito, officiato dal sacerdote don Pino Latelli, amico del compianto legale, sarà animato dal soprano Francesca Molinaro accompagnata all’organo da Rodolfo Bagnato.

Durante questi tre anni diversi sono stati gli attestati di merito e di affetto che il compianto legale ha ottenuto. Il 10 Aprile 2019, a poca distanza dalla sua scomparsa, il Coro polifonico di Lamezia Terme è stato intitolato proprio all’avvocato Antonio Ugo Arcuri. «Un grande presidente – aveva detto in quella circostanza Pina Mascaro, corista del gruppo canoro – che ha contribuito in maniera rilevante alla nascita e alla coesione della formazione canora. Dotato di una innata intelligenza viva e di grande forza di pensiero e di volontà, è stato innamorato della sua professione di avvocato e del ruolo di Presidente del Coro che ha svolto entrambe con professionalità, passione e solerte disponibilità. Uomo pieno di vita, con il sorriso impresso sempre sul tuo volto, è stato come una luce che ha brillato nella vita del coro soprattutto nei tanti momenti di difficoltà trovando un lui sostegno e speranza. Per tutti i coristi, intitolare il Coro all’avvocato Antonio Arcuri, – aveva concluso Pina Mascaro – è come averlo ancora tra noi».

Anche l’Amministrazione del Comune di Vena di Maida, la Pro Loco e la Regione Calabria, nel corso di un evento culturale, svoltosi il 18 agosto 2021, hanno ricordato l’illustre concittadino omaggiandolo con una targa ricordo, consegnata alla moglie Mimma, in segno di gratitudine e riconoscenza per il profondo impegno profuso in favore della collettività con la motivazione: «All’indimenticabile Avv. Antonio Ugo Arcuri che non ha mai smesso di raccontare attraverso la musica, l’identità del popolo venoto».