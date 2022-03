Confronto con Lamezia Rifiuti Zero in commissione consiliare sulla gestione auspicata e quella attuale

Scongiurato il blocco dei conferimenti a San Pietro Lametino minacciato qualche settimana fa per le fatture non pagate dall’Ato all’azienda che gestisce l’impianto di trattamento dei rifiuti, con la Tari riscossa a Lamezia Terme negli anni scorsi a circa metà di quanto previsto, di spazzatura e decoro urbano si torna a parlare in commissione consiliare con i componenti di Lamezia Rifiuti Zero, che propongono di incentivare e migliorare il sistema per aumentare le percentuali di raccolta differenziata per arrivare ad una vera economia circolare, in tempi ad oggi non certo celeri tra burocrazia ed il senso civico altalenante (vedi discariche o conferimenti non regolari sul territorio, ed il fallimento dei tentativi di raccolta differenziata nei contenitori su strada donati da privati).

Si evidenziano alcune lacune del sistema di raccolta stradale, imputando la mancanza di mirate politiche di informazione ed educazione rivolte alla cittadinanza (anche se nelle scuole non mancano i progetti specifici di sensibilizzazione ambientale, ed i bandi comunali per le compostiere siano andati sostanzialmente non benissimo), e si cita anche il caso delle casette dell’acqua come incentivo per produrre meno rifiuti (anche se poi tale esperimento a Lamezia Terme è naufragato sul nascere, come testimonia quella mai entrata in funzione dal 2015 su corso Numistrano).

Alcuni interventi di miglioramento sulla raccolta differenziata sono inseriti all’interno dei progetti deliberati in giunta a valere sui fondi Pnrr, ma come molti atti amministrativi pubblicati sull’albo pretorio nel dibattito politico risultano non pervenuti. Vengono invece citati da Asnora Porcaro, dipendente proprio del settore ambiente, che rimarca i limiti normativi ma anche logistici (nelle zone collinari o più periferiche, per esempio, non è economicamente sostenibile passare al porta a porta), le buone intenzioni dell’amministrazione ma anche le difficoltà nei controlli (nonostante la penuria di personale della polizia locale, al netto di fototrappole e videosorveglianza le cui immagini devono comunque essere visionate, nel 2021 si è giunti a più di 180 verbali per abbandono di rifiuti).

Tra i progetti annunciati quello di portare ad 8 le prenotazioni al giorno per il ritiro a domicilio degli ingombranti (da migliorare però il sistema telefonico che affianca il modulo online sul sito della Multiservizi), valutando anche di seguire l’esempio di Soverato per quanto riguarda la pulizia dei mercati rionali, con multa generale a tutti gli ambulanti che non rispettano le indicazioni di corretta raccolta differenziata.

Da un lato si chiedono sgravi fiscali per i cittadini più virtuosi nei conferimenti, e l’attuale sistema gestito dalla Lamezia Multiservizi prova a permette di avere singoli monitoraggi efficaci (i dati online sulla piattaforma non risultano aggiornati giornalmente, ma danno un quadro degli errori commessi e percentuale di rifiuti differenziati di ogni utente registrato), dall’altro di sfavorire i conferimenti non corretti che però dovrebbero essere già segnalati dagli operatori della società in house (ma di avvisi sui mastelli ad oggi sembra non ce ne siano stati molti, con situazioni più complesse entrando nelle situazione condominiali).

Nel frattempo si attende il nuovo piano tecnico economico da parte della società municipalizzata, in base al quale capire sia la mole e tipologia di interventi previsti, che soprattutto eventuali adeguamenti tariffari rispetto alle aliquote Tari del 2021 (momentaneamente confermate dalla giunta Mascaro).