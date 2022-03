Aprire una pasticceria, si consolida il trend: ecco come fare

Sempre più persone in Italia cercano informazioni su come aprire una pasticceria. Un’attività perfetta per i più golosi, ma non solo.

Questo è uno degli ultimi trend del momento ed è anche un’ottima idea di business per chi è alla ricerca di una soluzione per aprire un’attività in proprio.

La guida di ContributiPMI su come aprire una pasticceria ci viene in soccorso. Abbiamo preso alcuni spunti interessanti per capire costi, burocrazia e tutto quello che si deve fare per avviare un’attività di questo tipo.

Si conta che in Italia ci siano almeno 18.000 pasticcerie, che danno lavoro a migliaia e migliaia di persone in ogni angolo della nazione. Del resto, agli italiani i dolci piacciono e farli bene e in maniera artigianale può essere un’attività estremamente redditizia.

Aprire una pasticceria è il sogno di tanti e il fatto che non si debba avere una particolare qualifica professionale aiuta la nascita di questo tipo di business. Naturalmente serve avere conoscenza della materia e una buona dose di passione per il mondo dei dolci.

Ciò significa che è consigliabile seguire dei corsi di formazione per pasticceri, tra quelli proposti sia dalle Regioni o, ad esempio, dall’Associazione Italiana Panificatori. Quello che conta è formarsi per il successo della propria attività.

Se questi corsi sono facoltativi, il D. Lgs. 114/98 ha sancito che è obbligatorio seguire un corso SAB presso una scuola alberghiera così come per tutti gli altri mestieri che prevedono la preparazione di alimenti. Necessaria è anche l’adesione al programma di autocontrollo HACCP. Se ne parla per le pasticcerie ma non solo. Di cosa stiamo parlando? Del protocollo di prevenzione delle contaminazioni degli alimenti così come stabilito da Reg. CE 852/2004 – Decreto Legislativo 193/2007. Senza questo step è impossibile aprire la propria attività.

Per aprire una pasticceria viene richiesta l’apertura della Partita IVA e l’iscrizione alRegistro delle Imprese. Non solo. Si dovrà comunicare al comune e all’ASL l’inizio dell’attività e si dovranno presentare tutti i moduli e i certificati di idoneità sanitaria. Verranno richiesti dei documenti specifici per forni e altre attrezzature potenzialmente inquinanti. Il consiglio è quello di richiedere al proprio comune la documentazione da produrre, così da non commettere errori.

Ma quali sono i costi per aprire una pasticceria? La risposta varia in base a diversi fattori. Il locale scelto è da acquistare o è in affitto? Qual è il costo dei macchinari e del mobilio?

Possiamo dire che il costo per aprire una pasticceria va da 15.000 a oltre 80.000 euro. Un investimento che, però, verrà ripagato grazie alla soddisfazione di creare dei dolci amati da tutti.