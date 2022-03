Le Castella, Club Vacanze da sogno in Calabria

Quando la storia e la natura si uniscono in un mix da sogno, il risultato non può che essere fantastico. Lo dimostra il Club Vacanze Le Castella, il villaggio turistico in Calabria che propone una splendida terrazza naturale che si affaccia sul mare e permette di ammirare il castello aragonese. Una location da sogno, dove potrai trascorrere vacanze memorabili al fianco della tua dolce metà nel tratto più suggestivo ed emozionante della costa jonica, là dove la macchia mediterranea protegge le spiagge. È proprio in questo punto baciato dalla natura che sorge Le Castella, località in cui il paesaggio naturale è impreziosito dal grande castello aragonese, uno splendido e antico gigante che domina tutta la baia.

Best Prices 2022, meglio prenotare subito

L’esperienza che attende gli ospiti del Club Vacanze Le Castella è davvero unica, soprattutto se si sceglie di approfittare dell’offerta Best Prices 2022. Grazie a questa promozione, infatti, puoi beneficiare di uno sconto importante se prenoti entro il prossimo 30 aprile con quota soggiorno adulti da 613 euro. E se per qualche motivo sei costretto ad annullare il soggiorno, non hai niente da temere, perché fino a due settimane prima della partenza lo puoi fare senza dover pagare alcuna penale. Vale la pena di prenotare subito, allora: potrai dedicarti a escursioni fantastiche alla scoperta di straordinari fondali, per poi rilassarti nel centro benessere dove potrai scegliere fra i massaggi, la sauna e gli idromassaggi.

Entra nel sito Hotellecastella.it per scoprire tutti i dettagli della promozione.

Il paesaggio di Le Castella

La location di Le Castella è davvero unica nel suo genere, per la sua posizione privilegiata in mezzo al verde, come una grande terrazza totalmente naturale, rialzata a 30 metri dal livello del mare. La spiaggia è composta da sassi e sabbia, e può essere raggiunta a piedi senza problemi. Nel corso della giornata hai a disposizione un sacco di occasioni per divertirti e rilassarti, prendendo parte a un gioco, dedicandoti allo sport o magari impegnandoti in un torneo. Dopo il tramonto, poi, le opportunità di intrattenimento si moltiplicano: sotto le stelle, nella suggestiva cornice di un anfiteatro, sono previsti spettacoli di teatro, con commedie, musical e cabaret per soddisfare i gusti di tutti.

Che cosa trovi in questo Club Vacanze

Tutti i dettagli del Club Vacanze Le Castella sono studiati per garantirti il meglio che tu possa desiderare da una vacanza. La struttura, per esempio, è situata in una meravigliosa posizione panoramica, e hai la possibilità di scegliere fra numerose attività sportive. Sei in viaggio con i bambini? Sappi che saranno al sicuro grazie al servizio pediatrico e medico, oltre che per merito di una biberoneria ben attrezzata. I cottage si trovano nella zona panoramica proprio davanti al castello, e possono avere due o tre letti; sono tutti dotati di impianto di aria condizionata, fon e cassaforte, ma anche frigo bar, tv o telefono. A seconda dei casi, si può essere un balcone o un patio.

Una vacanza per i più golosi

Gli amanti della buona tavola non si possono lasciar scappare l’occasione di provare i sapori dei ristoranti del Club Vacanze Le Castella. Goditi una cena nel ristorante centrale in compagnia della tua dolce metà: l’acqua minerale è sempre inclusa, proprio come il vino da tavola in bottiglia. La cena è a buffet, e così anche la prima colazione, che viene servita sulla terrazza che offre una meravigliosa vista panoramica sul castello e sulla baia. A pranzo, tutti i giorni tranne il sabato, è aperto il ristorante a mare, con buffet di verdure e di antipasti e secondi di pesce e di carne. Anche in questo caso il vino da tavola e l’acqua minerale sono inclusi.

Perché scegliere Le Castella

È quasi infinita la lista che hai a disposizione regalandoti una vacanza a Le Castella. Hai già scoperto i 2 ristoranti, ma vale la pena di citare anche l’anfiteatro, la sala tv e i 4 bar con tanto di piano bar. Hai voglia di scatenarti senza freni? Troverai anche una discoteca con la tua musica preferita. Ancora, se sei un appassionato di film avrai l’opportunità di andare al cinema, mentre il negozio con boutique e bazaar è ideale per tutti gli appassionati di shopping. Desideri fare il bagno e non hai voglia di andare in spiaggia? Ecco che ci sono due piscine pronte a soddisfare i tuoi desideri: una con acqua di mare e una con acqua dolce. Il parcheggio interno, la galleria d’arte e il fotografo completano il lungo elenco di servizi, che comprende anche young club e mini club. A parte ci sono il servizio lavanderia e il centro benessere, a pagamento; puoi richiedere anche teli da mare o scegliere di cimentarti in qualche escursione. Che te ne pare?

La spiaggia di Le Castella

Una delle chicche di Le Castella è senza dubbio la spiaggia, con sassi e sabbia: fruibile da tutti e con tanto di bar. Così, se avrai voglia di gustare una granita o di assaporare un gelato davanti al mare avrai la possibilità di farlo in qualunque momento. Per arrivare alla spiaggia ti basta percorrere una scalinata o, al massimo, una strada in discesa, con una copertura che fa da ombra. E poi puoi cimentarti in uno dei tanti corsi a disposizione, dal tiro con l’arco al fitness, alla ginnastica acquatica, passando per la vela, il nuoto e il tennis. Ancora, spinning e balli di gruppo, per sfruttare l’occasione di socializzare. Ovviamente nella struttura trovi tutto ciò che ti serve per giocare e divertirti, con campi da basket e da volley, bocce, racchette per il tennis e per il ping pong. Vuoi sfidare il tuo partner sotto le stelle? Il tennis notturno, a pagamento, è la soluzione giusta per te. Insomma, dopo aver sperimentato tutte le proposte del Club Vacanze Le Castella, sarà davvero difficile trovare la voglia di tornare a casa dal viaggio!