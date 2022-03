La giunta Mascaro si candida all’accoglienza di profughi ucraini in caso di immobili agibili e placet ministeriale

Ad una settimana dall’ultimo consiglio comunale si prosegue con quanto previsto in via Perugini per quanto riguarda l’accoglienza dei profughi ucraini.

Nello specifico oggi la giunta Mascaro ha deliberato di «aderire, al fine di poter rispondere alle eccezionali esigenze di accoglienza per il popolo ucraino, all’Avviso pubblico adottato dal Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2022 e rivolto agli enti locali titolari di progetti SAI categoria ordinari finanziati con Fondo Nazionale per le politiche e i servizi per l’asilo» e di «istituire un tavolo sinergico, con coordinamento a cura della Caritas Diocesana e partecipazione dell’Ente, degli Istituti Scolastici, dell’ASP e degli Enti del Terzo Settore interessati a contribuire gratuitamente alle attività rese necessarie per far fronte all’emergenza umanitaria dei cittadini ucraini in fuga dai luoghi in conflitto», tavolo che per altro ha già iniziato ad avere un primo incontro il 23 marzo.

Inoltre si è deciso di dare mandato al Dirigente del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale di «valutare l’effettiva possibilità di adibire gli alloggi del progetto turismo sociale di Ginepri a centro deputato all’accoglienza dei profughi ucraini o comunque di altro immobile di proprietà comunale in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico e strutturale», e vista la situazione più che precaria delle informazioni interne allo stato degli immobili comunali lametini la richiesta potrebbe anche riservare ulteriori sorprese (in amministrazione trasparente l’elenco della situazione degli immobili comunali ha comune ultimo aggiornamento giugno 2013, quelli confiscati a giugno 2021, mentre per il progetto a Ginepri erano previsti 1.000.000 euro per completare il progetto del turismo sociale).