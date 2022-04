Martedì mattina primo incontro dell’iniziativa “Accomunando”

Martedì, alle 10.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Lamezia Terme, si terrà il primo incontro dell’iniziativa “Accomunando”.

L’idea nasce dalla volontà di collaborare concretamente su temi fondamentali per la vita delle collettività, con il mettere in rete oltre 20 Comuni vicini tra loro, non solo geograficamente, al fine di mettere in campo assieme iniziative, azioni e proposte sinergiche per ciò che concerne la tutela dell’ambiente, dei territori e del mare, nonché della salute pubblica ed a favorire le promozioni del patrimonio artistico e storico, i percorsi culturali, le ricchezze enogastronomiche locali ed il turismo.

Saranno presenti i Sindaci dei Comuni ed i Presidenti dei Consigli Comunali.