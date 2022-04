Sabato convegno “Covid, Long Covid e Fake News” organizzato dal Lions Club di Lamezia Terme

Convegno “Covid, Long Covid e Fake News”, organizzato dal Lions Club di Lamezia Terme sabato alle 17.30 presso il Circolo di riunione in via Lissania n. 28 a Lamezia Terme

L’evento vedrà intervenire Giuseppe Foti, Direttore Struttura Complessa di Malattie Infettive Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e componente Task Force COVID della Regione Calabria, e Gerardo Mancuso, Direttore Struttura Complessa di Medicina Interna Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, nonché vice Presidente Nazionale Società Italiana di Medicina Interna.

Il convegno si articola in due sezioni: la prima di taglio teorico dedicata all’analisi dell’impianto normativo regolante la pandemia ed incentrata sulle misure finora adottate per la gestione dell’emergenza, con particolare riguardo al problema della “disinformazione” veicolata dai più comuni mezzi di informazione; la seconda dedicata al dibattito con il pubblico in sala.

Il fine degli organizzatori è rappresentato dall’approfondimento dell’impatto della pandemia sui preesistenti equilibri di sistema – in campo socio-sanitario ed economico ma anche culturale, scolastico-universitario e giuridico-amministrativo- e sulla correlata gestione dell’emergenza, una situazione nuova e imprevedibile che ha richiesto e richiede decisioni tempestive ma anche flessibilità nella scelta delle misure e degli interventi.

La comunicazione e la prevenzione, secondo i relatori, saranno alcuni dei pilastri su cui basare la costruzione del sistema sanitario futuro, senza dimenticare i danni collaterali del long covid, tra i quali la salute mentale, per cui è oggigiorno imprescindibile investire, anche in questo campo, su istruzione, sanità e scienza.

Al convegno, moderato da Andrea Parisi, Presidente del Lions Club di Lamezia Terme, interverranno anche Franco Scarpino, I Vice Governatore Distretto Lions 108 YA, e Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme.