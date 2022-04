Deliberati i “progetti utili alla collettività” che in un anno coinvolgeranno 49 percettori lametini di reddito di cittadinanza

A 3 anni dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, con una pandemia di mezzo e la lentezza burocratica notoria a complicare i piani, anche la giunta Mascaro giunge ad approvare le linee di indirizzo per i “progetti utili alla collettività”.

La legge di fatti prevede che «in coerenza con le competenze professionali del beneficiario del Reddito di cittadinanza e con quelle acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività (in avanti Puc)», ad oggi però fermi nella città della piana tra gli uffici di corso Numistrano che causa Covid non ricevevano il pubblico e quelli di via Perugini che non davano linee guida, avendo optato per una gestione di ambito del Distretto socio-assistenziale del Lametino.

Nel concreto ogni cittadino beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto ad assicurare un impegno di almeno 8 ore settimanali e fino ad un massimo di 16 ore settimanali, a seguito di accordo tra le parti, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.

A fine 2020 sono state ripartite tra i Comuni dell’Ambito risorse pari a 126.347,04 euro afferenti il Fondo Povertà per il finanziamento dei Puc, tenuto conto del numero di beneficiari da coinvolgere e residenti nei diversi Comuni, per come individuati dalla Piattaforma ministeriale Ge.PI.

Le amministrazioni che hanno presentato progetti nell’hinterland sono state:

Cortale : “un aiuto solidale” sociale, “decoro urbano e vivibilita’ sostenibile” tutela beni comuni, “il comune, le strade, i luoghi e le persone” ambiente

: “un aiuto solidale” sociale, “decoro urbano e vivibilita’ sostenibile” tutela beni comuni, “il comune, le strade, i luoghi e le persone” ambiente Curinga : “insieme non c’e’ eta’” sociale, “memoria storica” tutela beni comuni, “tutela dell’ambiente e dei beni comuni” tutela dei beni comuni ambiente

: “insieme non c’e’ eta’” sociale, “memoria storica” tutela beni comuni, “tutela dell’ambiente e dei beni comuni” tutela dei beni comuni ambiente Falerna : ambito ambientale, ambito sociale, ambito scolastico

: ambito ambientale, ambito sociale, ambito scolastico Feroleto Antico : “verde e’ bello” ambiente

: “verde e’ bello” ambiente Gizzeria : “ambientiamoci” ambiente, “felici andando a scuola” sociale, “rivivi” tutela dei beni comuni, “serena-mente insieme” sociale

: “ambientiamoci” ambiente, “felici andando a scuola” sociale, “rivivi” tutela dei beni comuni, “serena-mente insieme” sociale Jacurso : “a fianco delle fasce deboli” sociale, “beni comuni da preservare” tutela dei beni comuni, “paese colorato” artistico, “paese verde” ambiente, “Jacurso borgo della cultura” culturale

: “a fianco delle fasce deboli” sociale, “beni comuni da preservare” tutela dei beni comuni, “paese colorato” artistico, “paese verde” ambiente, “Jacurso borgo della cultura” culturale Maida : ambito ambientale, ambito sociale, ambito tutela dei beni comuni

: ambito ambientale, ambito sociale, ambito tutela dei beni comuni Pianopoli : “ripristino e salvaguardia del decoro urbano” tutela dei beni comuni

: “ripristino e salvaguardia del decoro urbano” tutela dei beni comuni San Pietro a Maida: “un futuro migliore” sociale, “un verde migliore” ambiente.

Per il Comune di Lamezia Terme saranno invece 3 i progetti che saranno avviati per 12 mesi come attività “complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dagli uffici e non sostitutive”, e quindi se i percettori di reddito di cittadinanza lametini sono migliaia coloro i quali saranno chiamati a prestare lavori di utilità saranno molti meno dovendo essere affiancati dai pochi dipendenti in servizio. Nello specifico i progetti riguarderanno: