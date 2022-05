Caffè e collagene, gli alleati per la tua pelle

Tutti vorremmo una pelle sempre liscia e senza rughe. Peccato che non è affatto possibile per una serie di fattori naturali e ambientali che con il passare del tempo ci portano ad un progressivo deterioramento delle fibre e di tutti i tessuti connettivi. Risultato? La pelle è calante, poco elastica e con le rughe.

Tutto questo dipende dalla perdita di collagene, la proteina ricca di amminoacidi che si occupano di tenere tutti i tessuti non solo vivi, elastici e integri ma uniti tra di loro. Con il passare del tempo, il collagene inizia a diminuire in modo naturale nel nostro corpo ma non in età avanzata.

Già a partire dai 20 anni in su, infatti, per effetto di un processo naturale, la proteina per eccellenza della pelle inizia a diradarsi. A questo si uniscono altri fattori che incidono negativamente sul collagene. Si tratta dell’esposizione ai raggi UV, l’inquinamento ed uno stile di vita sempre più frenetico che porta a stress e invecchiamento intenso e precoce.

Come ovviare a tutto questo? Introducendo il collagene in modo alternativo, ma comunque naturale nel nostro corpo. È possibile farlo tramite un integratore con collagene come ad esempio quello di VitaVi. Realizzato con 9 ingredienti selezionati, tutti altamente specifici e di origine naturale, V / Care è un integratore da bere al gusto mango che non solo va ad agire sulla pelle donando elasticità e riducendo le rughe ma agisce anche sulle unghie e sui capelli rendendoli più forti.

Sai però che il collagene ha anche uno stretto rapporto con il caffè? Cosa possono mai avere in comune due elementi apparentemente così diversi? La loro capacità di nutrire la pelle, soprattutto quella del viso, donandole una sorta di giovinezza.

La loro unione avviene in una speciale miscela di pregiati caffè, sia americani che africani che si uniscono al collagene idrolizzato VERISOL® lo stesso utilizzato da VitaVi nel suo integratore. Si tratta di peptidi di collagene idrolizzato che si occupano di agire direttamente sulla pelle, migliorando l’aspetto delle rughe, l’elasticità totale del tessuto come anche la struttura e la tonicità. Coinvolti anche i capelli che si rinforzano sia nell’aspetto che nella struttura.

VitaVi con il VERISOL® ha creato un integratore completo, specificamente formulato e bilanciato, sotto forma di bevanda a base di collagene idrolizzato altamente biodisponibile, che va subito ad agire sul corpo.