Royal Team Lamezia al Palasparti contro il Cus Cosenza nell’ultima giornata di regular season

Nella ventiseiesima e ultima giornata del campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile la Royal Team Lamezia riceve al Palasparti il Cus Cosenza.

Una gara che avrà poco valore ai fini della classifica considerato che i giochi sono ormai fatti e vedranno la squadra biancoverde, seconda classificata, sfidare il 22 maggio in casa in gara 1 di playoff il Rionero.

Ma è importante per mister Giorgi per verificare le condizioni fisiche della squadra in vista di queste gare che valgono un’intera stagione, per dare spazio a qualche giovane come già fatto la scorsa settimana e per permettere a Julia Ferreira di conquistare la classifica marcatori.

“Siamo orgogliosi di quanto fatto finora – dichiara il presidente Nicola Mazzocca, – ma non vogliamo prendere sottogamba la gara di domani. Ci teniamo a chiudere in bellezza il campionato davanti al nostro meraviglioso pubblico. Con Cosenza è sempre stata una battaglia e sono sicuro che sarà così anche domani, noi entreremo in campo con un solo obiettivo, quello di conquistare i tre punti”.