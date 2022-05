Auto si ribalta sulla Ss280 in direzione Lamezia Terme, conducente trasportato in ospedale

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle 15 circa sulla SS280 al km 14,100 direzione Lamezia Terme per un incidente stradale.

La vettura coinvolta, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. A bordo il solo conducente che veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza.