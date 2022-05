Cantine Aperte 2022 questo fine settimana anche a Lamezia Terme nella tenuta Statti

Vino, territorio, cultura, enogastronomia. Un poker d’indubbio successo che si prepara ad animare l’areale del vino calabrese dal Nord al Sud della regione per l’appuntamento annuale di Cantine Aperte 2022.

Organizzato dal Movimento Turismo Vino a livello nazionale nel week end del 28 e 29 maggio in Calabria, l’evento arriva a ridosso della conclusione del Concours Mondial de Bruxelles che ha rilanciato l’attenzione mediatica sulle produzioni enologiche regionali grazie al lavoro della Regione Calabria e dell’Assessorato all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo, in una strategia complessiva di marketing legato al territorio.

«Cantine aperte – ha dichiarato Pierluigi Aceti, presidente di Mtv Calabria – è la festa del vino e del territorio, in un connubio fortissimo che ormai caratterizza questo evento che permette ai produttori di narrarsi ai winelovers e gli appassionati in maniera particolare, facendo vivere le cantine e trasformandole in veri spazi di accoglienza, cultura, incontro, degustazione».

Ben 14 i produttori aderenti al movimento che animeranno il week end in programma con visite ai vigneti, momenti di degustazione, intrattenimento e molto altro, trasformando le cantine in avamposti di racconto del territorio e spazio di socialità e promozione delle eccellenze gastronomiche calabresi, in stretta sinergia con i produttori dell’agroalimentare. «Il dinamismo importante che c’è sul territorio regionale attorno al mondo del vino ci permette di far conoscere la bellezza culturale, gastronomica e paesaggistica degli areali calabresi – ha ricordato Aceti – rilanciando e promuovendo la nostra azione sui territori rimarcando la voglia di raccontare lo stretto legame con il contesto produttivo, valorizzando la cultura del vino di qualità, ecosostenibile e nel rispetto del giusto equilibrio tra innovazione e tradizione».

Il movimento turismo del vino negli anni è cresciuto e si è consolidato come realtà capace di intercettare il bisogno e la voglia dei produttori di innestarsi nel grande segmento del turismo enogastronomico che in Italia muove migliaia di appassionati e crea indotto che va canalizzato a beneficio dei territori in stretta sinergia con le istituzioni locali e regionali, offendo una «strategia d’insieme che ci veda protagonisti allo stesso tavolo per creare economia sostenibile e racconto della biodiversità».

Sabato 28 e domenica 29 maggio si potrà scegliere, attraverso il sito mtvcalabria.it, la cantina da visitare e conoscere i programmi dettagliati di animazione dei produttori che partecipano all’iniziativa: