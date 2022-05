Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle 12.30 circa sulla SS18 nel comune di Nocera Terinese per incidente stradale. Tre i mezzi coinvolti una moto, un mezzo agricolo ed una autovettura.

Grave il conducente della moto affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, e successivo trasporto presso una struttura ospedaliera con Elisoccorso. A seguito dell’impatto la motocicletta veniva interessata da un incendio

Foto 3 di 3





L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione degli ultimi focolai della moto, alla messa in sicurezza dei mezzi e del sito. La SS18 per il periodo delle operazioni di soccorso chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia.

Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.