Prima del volo hostess si sente male, manca una sostituta e 10 passeggeri devono rimanere a terra dopo l’imbarco

Disavventura ieri pomeriggio per i passeggeri del volo WizzAir che doveva partire da Torino per Lamezia Terme.

A causa del malore che ha colpito un’assistente di volo, la partenza inizialmente è stata rinviata di due ore, ma alle 17:20 un’altra modifica: non essendoci una sostituta a disposizione, non si potevano imbarcare più di 200 persone a bordo (ogni hostess deve seguire non più di 50 passeggeri).

Proteste successive, intervento della polizia per cercare di riportare all’ordine la situazione tra equipaggio e passeggeri, con 10 clienti del volo rimasti così a terra e volo partito con 3 ore di ritardo.

«Appena il comandante ha comunicato alla società di handling il problema – spiegano dalla Sagat, la società che gestisce lo scalo torinese, come riportato da Torinotoday -, è stato bloccato l’imbarco che era ancora in corso, e in effetti c’erano ancora passeggeri che dovevano essere ancora imbarcati: il comandante ha agito dunque subito, non appena ha ricevuto l’informazione del malore dell’assistente di volo. In situazioni come questa, l’imbarco è assicurato a famiglie con bambini, anziani, passeggeri disabili, donne incinte e passeggeri con biglietto acquistato con priority boarding».