Serie d

Il Lamezia Terme rinnova l’intero staff tecnico ricomponendo quello del Messina di Novelli

Si attendono ora le prime conferme e nuovi arrivi per quanto riguarda la rosa dei calciatori, oltre all'assetto societario in caso di revisione delle cariche e degli incarichi (qualcosa si è già mosso in tale senso).

Foto dalla pagina Acr Messina









La Società F.C. Lamezia Terme completa lo staff tecnico della Prima Squadra che affiancherà mister Raffaele Novelli nella stagione sportiva 2022/23. Tutte nuove rispetto alla passata stagione le persone ingaggiate, già insieme a Novelli ai tempi dell’Acr Messina 2020/2021 (il cui team manager inizialmente era il lametino Francesco Maglia): Allenatore in seconda: Marco Ciardiello (già secondo di Erra alla Nocerina e di Grassadonia alla Casertana)

Preparatore atletico: Alessandro Russo (ruolo ricoperto già anche a Ragusa, Agropoli, Akragas, Catania, Sicula Leonzio e Rende)

Preparatore dei portieri: Enrico Limone (in carriere esperienze con Scafatese, Forza e Coraggio Bn, Casertana, Campobasso, Paganese ed anche nazionale ungherese)