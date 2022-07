Ecosistem Lamezia domani all’esame Catania

Al via gli ottavi di finale di Coppa Italia a Lignano Sabbiadoro

Domani alle 18 nella beach Arena gli orange dell’Ecosistem Lamezia si troveranno davanti i pluricampioni del Catania BS.

Esperienza sicuramente formativa per la compagine lametina che affronterà la sua prima Coppa Italia.

A presentarci l’appuntamento è bomber Rosi: “Dopo aver finito il campionato quinti a soli 3 punti dai playoff, ora ci buttiamo in coppa Italia dove subito affronteremo il Catania che negli ultimi anni ha vinto tutto. Sicuramente sarà un’opportunità, per i tanti giovani che abbiamo in rosa, di vedere e ammirare tanti campioni di questo sport. D’altronde non faremo da comparsa in questa competizione, infatti cercheremo di dimostrare, come già detto da tanti addetti ai lavori, che siamo una bella realtà e daremo continuità a quello di ottimo fatto fino ad ora”.