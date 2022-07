Domani a Maida workshop promosso dalla Filcams Cgil Calabria sul tema del commercio

La Filcams Cgil Calabria ha promosso un workshop che si terrà domani, dalle 9,30 presso l’Agriturismo “Costantino” di Maida, dal titolo “Mercato, mercanti e merci. Quanto conta il lavoro nel settore del commercio quali prospettive nel nuovo mondo digitale”.

«Sarà un’occasione per interrogarsi insieme ai nostri ospiti sulle prospettive di un settore strategico per l’economia e che ha subito notevoli mutazioni nel processo produttivo e delle accelerazioni dovute alla Pandemia. Un settore che movimenta non solo merci, ma tante economie e nel quale il lavoro povero, precario e parcellizzato sta notevolmente crescendo» ha dichiarato il Segretario Generale, Giuseppe Valentino.

L’iniziativa sarà conclusa dal Segretario Nazionale Filcams, Alessio Di Labio e vedrà tra gli altri la partecipazione di Klaus Algieri, presidente di Confcommercio Calabria e Caterina Vaiti, Segretaria Regionale CGIL Calabria.