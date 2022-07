Servizi di noleggio: i furgoni tra i veicoli più richiesti online

I furgoni continuano a confermarsi tra i veicoli più richiesti in assoluto quando si parla di servizi di noleggio. D’altronde, si tratta di una tipologia di mezzo di trasporto oltremodo versatile, in grado di adattarsi tanto alle esigenze di un singolo privato, quanto a quelle di un’impresa.

Si pensi, da una parte, a tutti coloro che hanno a che fare con traslochi o, più in generale, con spostamenti di articoli particolarmente ingombranti: dagli elementi di arredo agli elettrodomestici di grandi dimensioni. Al tempo stesso, anche le aziende ricorrono a questi veicoli per un numero sempre crescente di bisogni, finalizzati ad accrescere clienti e partner commerciali.

Per quanto riguarda il noleggio, il successo crescente si lega al fatto che è in grado di offrire numerosi vantaggi. Noleggiando un furgone, infatti, innanzitutto si riducono i costi, dato che la spesa richiesta è inferiore rispetto a quella che comporta l’acquisto e la manutenzione è a carico della ditta. Inoltre, si ha anche la possibilità di usufruire soltanto di mezzi controllati da professionisti del settore.

Come noleggiare un furgone online

Al giorno d’oggi, noleggiare un veicolo è un’operazione semplice e veloce, che può essere condotta anche online. Il merito va alle principali ditte specializzate, che sempre più spesso mettono a disposizione la possibilità di richiedere il servizio direttamente dai propri portali ufficiali.

In questo contesto spicca per esempio Giffi Noleggi, che grazie a un portale intuitivo e user friendly permette di richiedere in pochi click un servizio di Noleggio Furgoni altamente competitivo, disponibile in numerose città italiane.

La flotta di Giffi Noleggi comprende diversi modelli di veicoli, accomunati dalla presenza di optional di alto livello. Ad esempio, tutti i veicoli sono dotati di aria condizionata, alza cristalli elettrici e chiusura centralizzata tramite radiocomando.

Allo stesso modo, tutti i mezzi sono dotati di porte USB, di radio con lettore mp3 e di un kit Bluetooth che permette di effettuare chiamate in vivavoce in tutta sicurezza. Restando in tema sicurezza, i mezzi della flotta Giffi Noleggi sono dotati di ABS (sistema frenante) e di ASR (sistema antislittamento).

Infine, tutti i furgoni e i veicoli commerciali hanno il FAP, il filtro anti-particolato che garantisce una riduzione dell’emissione sia di polveri sottili che di gas inquinanti.

Furgoni: i principali modelli disponibili per il noleggio

Come anticipato, al giorno d’oggi è possibile richiedere a noleggio numerose tipologie di furgone, motivo per cui è fondamentale essere in grado di individuare la soluzione più in linea con le proprie necessità.

Ad esempio, chiunque debba trasportare persone con regolarità per trasferte o lavori itineranti, potrebbe optare per un pulmino o per un minivan: due categorie di veicoli che arrivano a dotarsi di anche 9 posti a sedere.

In alternativa, è possibile optare per i tanti veicoli commerciali espressamente dedicati al trasporto merci, come ad esempio i furgoni classici, ma anche i furgoni refrigerati, perfetti per i prodotti deperibili, i camioncini con cassone ribaltabile o magari quelli dotati di gru.

Da questo punto di vista, risulta determinante considerare la capacità di carico del mezzo in questione, prestando sempre attenzione anche alla larghezza del passo ruote. Per esempio, esistono mini van che riescono a caricare circa 800 chili occupando meno di 170 centimetri di larghezza passo ruote. Allo stesso tempo, esistono mezzi capaci di caricare quasi 1.300 chili e di garantire una portata della sponda idraulica di quasi 10 quintali.