Evento non autorizzato per carenza di documenti, i chiarimenti del sindaco Mascaro

In merito alla mancata concessione dell’autorizzazione dell’evento sportivo su Corso Numistrano il sindaco Paolo Mascaro specifica che «la Commissione di Vigilanza, convocata per la data del 28 luglio, con presenza tra gli altri di Vigili del Fuoco ed ASP, ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dell’evento essendo il relativo progetto carente di ogni necessario elaborato. Conseguenziale, ed a tutela della pubblica sicurezza, è stato, quindi, il mancato svolgersi dell’evento».

Si ricorda che «trattandosi di atti gestionali concernenti autorizzazioni demandati ai competenti organi, alcuna attività poteva essere intrapresa dagli organi di indirizzo politico quali Sindaco ed Assessore che sono stati disponibili ad interloquire sino all’ultimo con gli organizzatori ma che erano e sono privi, come da elementare principio, di poter interferire in normative attinenti la pubblica sicurezza dei cittadini e la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo».

Se l’evento era stato presentato anche in conferenza stampa in Comune, il primo cittadino rimarca che «non occorre, dunque, confondere l’adesione entusiasta dell’amministrazione alle tante iniziative che vengono prospettate con la necessità che comunque le stesse siano successivamente e necessariamente dotate di ogni certificazione e progettazione che tuteli incolumità e sicurezza. Onde evitare situazioni qual è quella in esame, nella quale il soggetto organizzatore non ha presentato nulla di quanto necessario per realizzare l’evento, in tempi brevi sarà predisposto vademecum che renderà esplicito ciò che già oggi richiede la normativa nazionale vigente».

Se non fosse che già da gennaio 2021 esiste apposita sezione del sito internet comunale che spiega ed allega i documenti necessari.