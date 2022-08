Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata sulla SS280 all’interno della Galleria Sansinato direzione Lamezia Terme per un incidente stradale.

Coinvolta una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Foto 2 di 2



A bordo il giovane conducente ferito in modo non grave. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. Sul posto polizia stradale e anas per gli adempimenti di competenza. Si attende arrivo personale sanitario del Suem118. Le operazioni di soccorso coordinate dal CS Gregorace Raffaele.