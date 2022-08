Intervento contro gli incendi tramite canadair anche nel lametino

Mentre il Nord Italia è alle prese con il maltempo, il Centro Sud continua ad essere interessato dagli incendi di bosco e vegetazione.

Sono 317 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco dalla mezzanotte di oggi, 11 le richieste di intervento dei Canadair della flotta aerea del Corpo sul territorio: in Sicilia, in provincia di Palermo nella zona di Monte Grifone, a San Giuseppe Jato, nella zona di Caccamo e a Poggio Ridente; in Abruzzo, a Molina (AQ) e ad Atri (TE); in Calabria a Curinga, in provincia di Catanzaro e a Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese.

Nelle immagini il lavoro dei Canadair a Curinga (CZ) e ad Isola di Capo Rizzuto (KR)