Settimana di tempo instabile si prospetta sul piano meteo anche per il territorio del lametino

Settimana di tempo instabile quella che si prospetta sul piano meteo anche per quanto riguarda il territorio del lametino.

Tra oggi e domani la protezione civile ha emanato l’allerta meteo di livello giallo per gran parte della Calabria (verde rimane l’alto Jonio) segnalando per oggi «possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti».

Per domani attenzione anche a «possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni».