Squadra del distaccamento di Lamezia Terme e squadra della Sede Centrale dei vigili del fuoco con supporto di autoscala stanno operando nel Comune di Lamezia terme per interventi causa maltempo. Sono 10 circa gli interventi in fase di espletamento.

Da segnalare in via Miceli, causa forte vento, il distacco di alcuni pannelli fotovoltaici dal tetto di una copertura dell’istituto superiore Rambaldi, ed un albero divelto in via della Vittoria. Nessun danno a persona.

Attualmente situazione climatica in netto miglioramento, senza pioggia e vento, dopo i circa 12 litri per metro quadrato caduti in 90 minuti tra le 12.30 e le 14.