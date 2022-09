Il consigliere comunale sanmanghese di Fdi, Serafino Gallo, rimarca il 27% del partito alle elezioni politiche

«Siamo soddisfatti del bellissimo risultato ottenuto da Fratelli d’Italia alle elezioni politiche del 25 settembre», valuta il consigliere comunale sanmanghese di Fdi, Serafino Gallo, parlando di «netta affermazione alle urne del partito guidato da Giorgia Meloni nel mio comune di riferimento e in tutti i centri del vasto comprensorio del Reventino».

Gallo, nello specifico, evidenzia come «Fdi abbia raggiunto oltre il 27%. Un importante traguardo frutto di un grande lavoro di squadra, che ha visto protagonisti le categorie di imprenditori, stanchi di un governo che li ha messi in ginocchio; il gruppo di Gioventù nazionale, molto ben radicato sul territorio e formato da giovani che vogliono mettersi in gioco in politica per far migliorare la collettività e, soprattutto, i cittadini del nostro paese, che vedono nella nostra leader Meloni una speranza di cambiamento».

Il consigliere comunale di Fdi ricorda, inoltre, «un altro tassello dell’entusiasmante campagna elettorale: il bellissimo evento organizzato la settimana scorsa a San Mango con gli amministratori del Reventino che hanno incontrano i candidati di Fdi. Un bagno di pubblico, che ha registrato la presenza di ben 13 comuni».

Infine Gallo rivolge lo sguardo alle Amministrative 2023: «siamo un gruppo in crescita di giovani, imprenditori ed amici che hanno sempre partecipato alla politica locale negli anni passati. Ci prepariamo per le prossime elezioni comunali. Al tavolo delle trattative diremo la nostra, mettendo a disposizione persone capaci di governare per il bene comune».