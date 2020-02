Riprendono le visite dei tecnici del Torino in casa Polisportiva Lamezia

In arrivo a Lamezia Terme il Torino Fc Academy nel suo secondo trimestre di lavoro con la scuola calcio Polisportiva Lamezia oramai affiliata da circa 4 anni.

Il tecnico ufficiale sarà ancora Marco Regina, ormai di casa con la Polisportiva Lamezia al “Gianni Renda”, un tecnico molto preparato, uno dei migliori che il settore giovanile granata ha.

Le due precedenti lezioni si sono svolte il 3/4/5 ottobre e il 3/4/5 dicembre con Teodoro Coppola (fase possesso e non possesso) e poi con Marco Regina (tecnica individuale di un atleta), e la scuola Calcio Polisportiva Lamezia in questi 5/6 mesi ha lavorato su di questo, cercando di migliorarsi giorno dopo giorno.

In programma prossimamente ci saranno tornei Academy Torino Fc, in Sicilia e a Cosenza, per le categorie Primi Calci e Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Il Summer Camp 2020 quest’anno sarà poi totalmente modificato, con una durata più lunga.