Vigor Lamezia domenica a San Luca senza lo squalificato Caruso

Non sarà della partita domenica a San Luca tra le fila della Vigor Lamezia il terzino Antonio Caruso, subentrato in corso d’opera contro il Sersale trovando però anche la quinta ammonizione stagionale che gli è valsa così un turno di stop.

Entrano in diffida, quindi a rischio della gara di sabato prossimo in casa contro la Reggiomediterranea, Marco Foderaro (giunto al nono cartellino giallo stagionale) e Vincenzo Curcio (che di ammonizioni ne ha trovate 4 fino ad ora).

Gara quindi da giocare con maggiore attenzione per la squadra di mister Rosario Salerno, che nel giro di una settimana si gioca gran parte delle chance dirette per puntare al primo posto. Domenica nel centro dell’Aspromonte, per altro, si incontrano le uniche due compagini imbattute dell’Eccellenza calabrese, con la squadre di De Angelis ad avere però 3 vittorie in più e 3 pareggi in meno rispetto ai biancoverdi, potendo così conservare gli attuali 6 punti di vantaggio.