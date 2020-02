Il pilota Angelo Mercuri premiato al Monza Eni Circuit

È momento di festa e premiazioni per i campioni che si sono contraddistinti nella stagione 2019. Tra i premiati all’evento, organizzato al Monza Eni Circuit da Acisport, figura anche il veloce pilota lametino Angelo Mercuri, che si è aggiudicato nella scorsa stagione il titolo Italiano nella combattutissima categoria delle Bicilindriche nella competizione nazionale in salita.

Il 2019 è stato senz’altro un anno impegnativo ma allo stesso tempo speciale per Angelo Mercuri, che ha saputo tenere testa a validi avversari e allo stesso tempo è riuscito a portare a casa il titolo italiano numero 8 nel proprio palmares. Un’ulteriore conferma della fame di vittoria dell’agguerrito Mercuri, pilota della scuderia New Generation Racing.

Queste le dichiarazioni post premiazione del pilota lametino: «sono felice e orgoglioso per questo ennesimo premio, per questo ringrazio Cardillo Motori e Vasta elettronica per la parte tecnica e tutte quelle persone importanti accanto a me che mi hanno dato quella spinta in più nel sostenermi in tutto, tra cui gli sponsor che ci terrei a sottolineare, AXA Assicurazioni, Industrie Mercuri SRL e ovviamente la scuderia New Generation Racing con cui abbiamo fatto squadra, raggiungendo insieme questo ennesimo successo. Infine ringrazio per la loro collaborazione in termini di stampa l’amico Giuseppe Rainieri per il contesto fotografico e Stefano Canino per i suoi articoli».