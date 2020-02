ECOSISTEM LAMEZIASOCCER – AKRAGAS 2-0

RETI: 2t 07’39” Gerbasi 18’42” Iozzino

Foto 2 di 2



ECOSISTEM LAMEZIASOCCER: Sperlì, Iozzino, Morelli, Deodato, Caffarelli; Mastellone, Gerbasi, Brandonisio, D’Agostino, Scalese, De Masi. Allenatore: Bebo Carrozza.

AKRAGAS: Daino, Toledo, Missione, Incorvaia, Cacciatore; Nicoletti, Cillari, Sutera Sardo, Corbo, Caltagirone. Allenatore: Giuseppe Castiglione.

Arbitri: Chiara Perona di Biella e Alessandro Malfer di Rovereto

Cronometrista: Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme

Ammoniti: Morelli, Iozzino Incorvaia, Sutera

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Ecosistem Lameziasoccer che rimanda battuta a casa l’Akragas nella gara valida per la quindicesima giornata di campionato.

Con il successo odierno gli Orange salgono a quota 27 in classifica mantenendo la seconda posizione dietro la battistrada Cosenza. Non è però stato facile, per gli orange, superare gli agrigentini che come all’andata hanno mostrato una buona organizzazione lasciando poco spazio alle giocate dei lametini. Capitan Morelli e compagni hanno sofferto tanto, soprattutto nel primo tempo finito 0-0, per poi riuscire a passare nella ripresa prima con Gerbasi e sul finale con Iozzino che metteva il sigillo alla gara.

Mister Carrozza, assente per squalifica Monterosso, si schiera con Sperlì in porta e Iozzino, Morelli, Deodato e Caffarelli di movimento. Dall’altra parte mister Castiglione schiera Daino in porta, Toledo, Missione, Incorvaia e Cacciatore di movimento dovendo fare a meno di Caglià, Cinisi e Casali. Non è stata dunque una partita tecnicamente esaltante ma non sono mancate le emozioni, soprattutto nella ripresa sia da una parte che dall’altra, con Sperlì che si è dimostrato all’altezza della situazione chiudendo in tutte le circostanze sulle conclusioni ospiti, mentre dall’altra parte del campo i compagni hanno sprecato qualche occasione che si poteva sfruttare meglio.

A sbloccare il risultato il pivot Gerbasi dopo 07’39” che riusciva a sfruttare un’azione personale dell’Under De Masi, bravo a mettere dal fondo la palla sul secondo palo per il compagno. Dopo tante conclusioni e giocate non finalizzate dai lametini per cercare chiudere i conti e gli ospiti per il pareggio, l’Akragas nel ultimi minuti cercava la soluzione giocando con il portiere Daino come quinto di movimento, ma era l’Ecosistem a mettere al sicuro il risultato con Iozzino (bravo a timbrare sul tabellino della gara per l’undicesima volta, salendo a quota 13 realizzazioni totali) che realizzava direttamente su calcio da fermo dalla destra sorprendendo il portiere avversario, tradito forse da una leggera deviazione di Incorvaia.

Direzione arbitrale di rilievo, con Chiara Perona di Biella, miglior arbitro nazionale 2019, e Alessandro Malfar eletto miglior arbitro al mondo nel 2018.

A fine gara mister Carrozza reputa che «la classifica è bugiarda. L’Akragas è una signora squadra, ben organizzata ed allenata da un buon mister e ottimi singoli. Noi ci dovevamo sbloccare pure in casa, ed anche se è stata molto dura l’abbiamo portata a casa, che era la cosa più importante».