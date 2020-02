Inizia con una sconfitta la fase ad orologio per il Basketball Lamezia

BASKETBALL LAMEZIA- ASD PALLACANESTRO VIOLA SUPPORTERS TRUST 62-87

Buon primo quarto, ma resto della gara andando spegnendosi per il Basketball Lamezia che cede in casa alla Pallacanestro Viola nella prima giornata della fase ad orologio della serie C Silver calabrese.

La giovane truppa di coach Djukic ha poco da chiedere alla fase finale della stagione, e queste ultime 6 partite serviranno a fare esperienza ai gialloblu.

La partita era iniziata però al meglio, con Tarahjia e Musikic sugli scudi per i padroni di casa che vanno al primo riposo avanti sul 27-19.

A metà secondo quarto Reggio Calabria torna sul -2, pareggiando poi con una schiacciata di Pandolfi a 2 minuti dall’intervallo lungo. Lamezia colleziona una serie di palle perse, i neroarancio ringraziano e chiudono sul +8 (40-48) rientrando negli spogliatoi.

Una tripla di Bosone (50-55) è un primo lampo, ma la Viola torna ad allungare all’ultimo riposo (52-59). Nell’ultimo quarto in un amen gli ospiti mettono un parziale di 8-0 raggiungendo il primo massimo vantaggio (52-67), e nel finale non manca qualche momento di tensione in campo frenato dai falli tecnici ravvisati dai due arbitri in campo. Mentre l’attacco gialloblu si affida ad estemporanee giocate individuali, ai neroarancio tutto riesce più facile di squadra, chiudendo la gara sul 62-87