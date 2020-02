SAMBIASE: Iozzi, Giampà P, Mascaro, De Martino, Urquiza, Alfano (40’st Marrello), Bernardi, Bellitta (15’st Vallone), Perri (20’st Salandria, 45’st Marrella), Umbaca, Feullasier (37’st Verso). A disp: Maio, Diop, Liparota, Giampà L. All. Fanello.

TREBISACCE: Calderano, Campana, Proto (14’st Orlando), De Paola (46’st Amerise), Bria, Coppola, Alassani, Gattabria, Galantucci, Naglieri (46’pt Ferrarese), Filidoro (37’st La Banca). A disp: Miniaci, Atene, Romio. All. Presta.

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria (assistenti Panetta e Galluzzo di Locri).

RETI: 12’pt Perri, 33’pt Perri, 15′ st Bernardi

NOTE: spettatori 300 circa. Espulso al 51’st Campana per doppia ammonizione

Ammoniti: Gattabria, Bria

Angoli: 7-3. Rec: 2’pt, 6’st

Vittoria netta per il Sambiase che ritrova i 3 punti dopo 2 pareggi consecutivi. Contro il Trebisacce rotondo successo frutto della doppietta di Perri nel primo tempo e del singolo centro di capitan Bernardi nella ripresa.

Giallorossi che così tornano a -2 dalla quinta posizione, occupata dall’Isola Capo Rizzuto domenica prossima proprio avversaria di Umbaca e compagni.

A fa sorridere meno mister Fanello è l’infermeria, con Marrello e Diop oggi tornati in distinta, ma in panchina poiché non al meglio, mentre sono usciti anzitempo Bellitta e Salandria (da subentrato) per problemi muscolari.

PRIMO TEMPO

4′ dalla sinistra Feullasier si accentra ma calcia sopra la traversa

6′ azione i velocità sulla destra del Trebisacce, cross dal fondo di De Paola per Galantucci che di piatto manda a lato

12′ Sambiase in vantaggio: Bellitta trova il tempo, ed un rimpallo favorevole, per l’incursione in area. Calederano si immola sulla prima conclusione, rapace sulla palla vagante Perri nel ribadire in rete

19′ Iozzi devia in angolo una conclusione dalla distanza di Gattabria, bravo a saltare con una finta il diretto avversario

32′ punizione in area di Umbaca per Perri, la difesa ospite dimentica l’attaccante che trova la doppietta personale

34′ ancora Perri si trova davanti a Calderaro servito da Feullasier, ma questa volta il numero 9 tira tra le braccia del portiere

38′ Umbaca imbecca Perri sul taglio, stop e conclusione con il destro che Bria respinge prima che la palla possa entrare in porta

44′ Iozzi salva tutto su Galantucci con un’uscita non perfetta stilisticamente ma efficace dopo che i compagni avevano bucato l’intervento sul cross

46′ Naglieri alza bandiera bianca andando direttamente in panchina, al suo posto Ferrarese. Subito dopo il fischio finale del primo tempo

SECONDO TEMPO

1′ inizio arrembante del Sambiase che nel giro di 30 secondi ha il pallone per il raddoppio con Bernardi, Perri e Bellitta, quest’ultimo fermato da Calderaro ad ammettere il tocco in angolo anche all’arbitro che aveva dato rimessa dal fondo

7′ Alassani conquista la posizione su Giampà, ma calcia il pallone spiovente un metro fuori misura

11′ tentativo di conclusione al volo di Bernardi senza grosse velleità

15′ Bernardi porta a 3 le marcature giallorosse piazzando sotto la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo

19′ servito da calcio d’angolo Umbaca devia a botta sicura, Galuntucci sulla linea della propria porta salva deviando in angolo

22′ Alassani fa tutto bene e dal fondo mette il pallone sul secondo palo, nessun compagno arriva al tap

25′ Coppola prende bene il tempo ma non trova la coordinazione servito in area da calcio di punizione

36′ Bernardi prova a trovare l’angolo basso alla destra di Calderaro, il portiere in tuffo è abile a respingere

47′ Calderaro chiude prima su Marrella, che a botta sicura nell’area piccola era stato imbettacato da Umbaca, e poi sul tiro successivo di Vallone

51′ Campana rimedia 2 gialli in pochi minuti per fermare Umbaca, ma dopo l’espulsione l’arbitro decreta la fine della gara