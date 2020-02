A Lamezia Terme una delle due tappe al Sud del Pilates On Tour

Ha fatto tappa a Lamezia Terme presso la palestra CSR d Lamezia Terme il Pilates On Tour: un progetto messo a punto dalla scuola internazionale Polestar Pilates Italia di Roma del responsabile Serafino Ambrosio, con sedi anche in America.

Il progetto è articolato in 6 tappe in tutta Italia e Lamezia Terme ha avuto il privilegio di essere stata scelta (assieme a Catania) per il Sud Italia. Dunque un evidente riconoscimento al proficuo lavoro di tutto lo staff del CSR di Lamezia Terme degli istruttori Francesco Savio e Sandro Luzzo, dopo tanti anni di specializzazione.

Il progetto è rivolto agli specialisti del pilates (istruttori, fitness, wellness, fisioterapisti, riabilitatori) su nuove tematiche quali: il pilates e il futuro; pilates new moves; pilates core training e pilates per artrosi.

In particolare la tappa lametina si è svolta sabato dalle 10.30 alle 17 al CSR di Lameza, ed è stato un importante momento di confronto tra professionisti del settore arrivati dalle varie province calabresi. Ma è stata anche un’occasione per promuovere la disciplina, non solo agli utenti della CSR, che per l’occasione ha riservato l’intera struttura al Team Polestar Pilates, ma anche ai tanti appassionati di pilates che hanno avuto la possibilità di prendere parte ad una lezione divertente e creativa.

«Siamo molto soddisfatti della giornata di sabato – spiegano Francesco Savio e Sandro Luzzo – si è trattato di un evento importante e formativo con i professionisti del Pilates on tour, ed ovviamente ci auguriamo che in futuro altri eventi di tale importanza e prestigio possano fare tappa a Lamezia. La cosa che ci inorgoglisce maggiormente è l’essere stati scelti dal loro qualificato staff come tappa per il sud-Italia».