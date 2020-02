Domenica in gara 1.300 ballerini per il 14° Trofeo New Hollywood Dance

Si è svolto a Lamezia Terme domenica nel Teatro Otto Ciclisti, situato presso la Fondazione Mediterranea Terina, il 14° Trofeo New Hollywood Dance organizzato dal Comitato Provinciale Csen Vibo Valentia nella persona di Luigi Papaleo.

Circa 60 associazioni iscritte provenienti da tutta la Regione Calabria con un afflusso di circa 1.300 ballerini che si sono sfidati nelle variopinte coreografie di danza moderna, danza classica, contemporaneo, fantasy dance e hip hop.

Giornata abbastanza corposa partita alle 9 e terminata alle 23 con circa 220 coreografie nelle varie discipline.

Il Presidente ha ringraziato tutta la macchina organizzativa dello staff CSEN ormai collaudata, che per tutta la manifestazione è andata avanti senza intoppi.

Un ringraziamento da Papaleo è andato «alla Radio Club Lamezia C.B.di Lamezia Terme per quanto ha riguardato il servizio di Protezione Civile, alla Croce Rossa sede di Lamezia Terme, al Servizio Audio Musicart, ed a tutte le strutture di ristorazione e alberghiera che hanno ospitato i partecipanti con le loro rispettive famiglie, con un indotto di almeno 4.000 persone nella giornata di domenica. Un grazie particolare a tutti i Comitati Csen Calabria per la collaborazione, con in testa il Presidente Antonio Caira che per tutta la giornata è stato presente, rimanendo fino a fine manifestazione».

Ringraziamenti anche per «i Consiglieri Nazionali Francesco De Nardo che per motivi di salute non era presente alla manifestazione e a Tarantino Giuseppe onnipresente nel mondo della danza. Appuntamento al 2021, grazie alle Asd, ai Tecnici, ai Genitori e a tutti i partecipanti».