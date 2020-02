Seconda Prova di qualificazione di spada regionale a Pianopoli

Presso il Palazzetto dello Sport di Pianopoli si è tenuta la Seconda Prova di qualificazione di spada, gara regionale valida per la qualificazione alla Seconda Prova nazionale che si terrà a fine marzo a Caorle.

In una gara aperta a tutte le categorie Assoluti, registriamo i successi di due degli atleti più giovani in pedana, Elida Filice dell’Accademia di Scherma Calabrese e di Gustavo Valente del Club Scherma Cosenza, entrambi diciassettenni.

Nella spada femminile si sono qualificate, oltre alla vincitrice Filice, anche la seconda e la terza classificate: Alessandra Villa dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria e Maria Grazia Tedeschi del Club Scherma Cosenza. Sul podio, pari merito con la Tedeschi, ma non qualificata per la prova nazionale, la cosentina Federica Tarsitano che sta velocemente emergendo in regione.

Podio Femminile

Anche nella spada maschile sono qualificati i primi tre classificati. Nell’ordine Valente, seguito da Federico Retez della Capo d’Armi Scherma CEANS e da Andrea Flocco della Platania Scherma. Premiato con la medaglia di bronzo pari merito, ma non qualificato, Andrea Grandinetti della Platania Scherma.