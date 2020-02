La Gear Sport batte nel final l’Ecosistem Lameziasoccer

GEAR SPORT – ECOSISTEM LAMEZIASOCCER 6-5

RETI: 1t 00’57” Iozzino 03’16” Goulart 04’28” Gerbasi 08’12” L. Tamurella 2t 00’51” Iozzino 05’28” Borges 08’26 Brandonisio 10’21” Alessandro 10’48″Deodato 15’56” Borges 16’26” L. Tamurella

GEAR SPORT: Castagnola, L. Tamurella, Russo, Goulart, Borges, A. Tamurella, Alessandro, Filetti, Falcone, Cosenza, Crocco, Neto. Allenatore: Davide La Morella

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER: Sperlì, Monterosso, Iozzino, Gerbasi, Montesanti, De Masi, Mastellone, Mantuano, Brandonisio, Caffarelli, Deodato, Scalese. Allenatore: Bebo Carrozza

ARBITRI: Agosta di Rovigo e Davide Baldo di Conegliano

CRONOMETRISTA: Fabio Alfio Sfilio di Acireale

È stata un’autentica battaglia, sportiva s’intende, giocata intensamente fino all’ultimo secondo quella tra Gear Sport ed Ecosistem Lameziasoccer. L’importanza della posta in palio ha esaltato le due squadre che hanno messo in campo tutto e di più per ottenere un risultato positivo. A festeggiare alla fine sono stati i padroni di casa bravi ad inseguire per tutta la partita e sfruttare l’occasione giusta per beffare una Ecosistem che meritava almeno il pari.

Uno spettacolo incredibile da gustare in tutte le salse dove l’unico neo lo possiamo trovare in una poco oculata direzione, tant’è che le due squadre sono state “costrette”, in qualche circostanza, a ricorre al fair play e restituire palla agli avversari per le topiche prese dai direttori di gara.

Una gestione molto penalizzante che poteva rovinare emotivamente ancor di più una gara sostanzialmente corretta più di quanto non lo è stata con l’Ecosistem che segna a referto ben cinque ammonizioni (contro due) con doppia per Iozzino e lametini che subiscono il cinque pari in inferiorità numerica.

Assente per squalifica Morelli e D’Agostino influenzato, mister Carrozza parte con Sperlì tra i pali, Iozzino, Deodato, Monterosso e Montesanti di movimento. Dall’altra parte mister La Morella deve fare a meno di Castronovo e Braga e si schiera con Castagnola in porta, Borges, L. Tamurella, Goulart e Neto in avanti.

Ecosistem per niente intimorita o condizionata dall’ambiente (tifo, misure ridotte etc), ha fin da subito mostrato di volersi giocare la partita senza timori reverenziali, tant’è che è riuscita a portarsi avanti per ben 5 volte contro un avversario tenace e tecnicamente molto forte.

Bravi i padroni di casa a reagire allo svantaggio ma altrettanto bravi i lametini a non abbattersi e ricostruirsi il vantaggio. Tante anche le occasioni non sfruttate dai lametini che hanno il torto di non essere riusciti a chiudere la gara o, perlomeno, a raddoppiare il vantaggio nelle cinque occasioni ma, è chiaro, che di fronte c’era anche una signora squadra ed un portiere che spesso ci ha messo del suo respingendo le conclusioni orange anche in doppia ribattuta. Non che dall’altra parte Sperlì sia rimasto inoperoso ma sulla bilancia le conclusioni orange sono state di gran lunga superiori pur non abituati a giocare nello stretto.

Non è mancata quindi la volontà e la tenacia per conseguire il risultato ma la fortuna, come ad esempio il palo colpito sull’1-0 che poteva indirizzare in altro modo la gara. Un pareggio sarebbe stato oro per gli orange che ora vedono il proprio cammino verso i play-off complicarsi non poco dovendo nella prossima giornata osservare un turno di riposo. I lametini virtualmente sono stati risucchiati al quinto posto ma conservano ancora un discreto vantaggio sulla sesta posizione con diversi scontri diretti da giocare tra le pretendenti.