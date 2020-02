Pareggio senza reti per il Sambiase ad Isola Capo Rizzuto

Si riaprono i giochi in testa nel campionato di Eccellenza, con turno favorevole alla Reggiomediterranea che nell’arco di 24 ore batte a domicilio la diretta concorrente Vigor Lamezia e registra il pareggio a Bocale del San Luca che rimane così in vetta con 1 solo punto di vantaggio.

La vittoria per 2-0 a Trebisacce permette al Sersale di scavalcare la Vigor Lamezia, ora quarta, mentre l’Isola Capo Rizzuto pareggiando 0-0 con il Sambiase mantiene il quinto posto con 2 punti di vantaggio proprio sul Club delle Due Torri e sulla Morrone (sconfitta a Bovalino).

Sabato nell’anticipo televisivo è previsto Sersale – Isola Capo Rizzuto, mentre domenica il Sambiase ospiterà il Locri e la Vigor Lamezia andrà a Scalea.

ISOLA CAPO RIZZUTO: Lamberti, Riga, Bruno, Comito, Assisi, De Stefanis, Ribecco (41’st Roberti Vota), Marano, Covelli, Leto, Ventura (32’pt Ciamei).

A disp: Giardino, Sem, Milone, Zicchinello, Matozzo, Cardamone, Gerladi.

All: Mancini

SAMBIASE: Iozzi, Giampà, Mascaro, De Martino (39’st Salandria), Urquiza, Alfano, Bernardi, Bellitta (13’st Diop), Perri, Umbaca, Feuillasseier (30’st Vallone).

A disp: Nascardi, Marrella, Liparota, Marrello, Verso, Gagliardi.

All: Fanello

ARBITRO: Cortale di Locri (assistenti Piccolo di Vibo Valentia e Sergi di Reggio Calabria)

Finisce a reti inviolate la trasferta ad Isola Capo Rizzuto per il Sambiase, con 1 palo a testa per le due compagini. Un punto che alla fine lascia immutata le distanze tra le due squadre, con conseguente mancato aggancio al treno play off per i giocatori di mister Fanello.

Nel primo tempo Sambiase propositivo ma che non riesce mai a superare Lamberti, mentre dopo la mezzora padroni di casa che vanno vicini al vantaggio, ma è il palo a negare la gioia delle rete a Leto.

Anche ad inizio ripresa Bernardi e compagni imbastiscono buone azioni, ed è la traversa a ribattere una punizione di Umbaca a metà frazione. Sul finale occasione per i padroni di casa con Covelli, ma il risultato non cambia.

In Promozione tonfo della Promosport a Cutro pericoloso in ottica play out: sconfitta per 3-0 in casa dell’ex fanalino di coda segnata già nella prima frazione, e nel prossimo turno al Riga arriverà il Praia Tortora terza forza del campionato. La questione salvezza però è ancora aperta con 4 squadre in 3 punti a contendersi la migliore posizione o l’uscita dai play out.

Sorride invece la Garibaldina che vince 2-0 a Soveria Mannelli contro lo Schiavonea (Fabbricatore e Morrone gli autori delle reti), dovendo nella 23° giornata andare in casa della capolista Belvedere.