WOMAN F C GROTTAGLIE – ROYAL TEAM LAMEzIA 1-2

Marcatori: 1t 8’50” Moreno 2t 16’48” Valladares (Aut) 19’39” De Sarro

WOMAN F C GROTTAGLIE: Cavallo, Donoso, Gentile, D’Ippolito, D’Amico, Carrubba, Cardolini, Shubert, Bergamotta, Scarcia, Di Sanza, Paz. Allenatore: Antonio Locorotondo

ROYAL TEAM LAMEZIA: Radu, Corrao, Primavera, Polizzi, Moreno, Valladares, Gresia, Grandinetti, Gualberto, De Sarro, Fakaros. Allenatore: Francesco Schiavello

Arbitri: Dimundo Antonio di Molfetta e Prisco Stefano di Lecce

Cronometrista: Carrieri Martino di Brindisi

Torna alla vittoria la Royal Team Lamezia che batte in trasferta il Grottaglie al termine di una gara ben giocata dalle biancoverdi apparse molto determinate a portare a casa l’intera posta in palio. La presenza in panchina anche del presidente Mazzocca ha spronato le ragazze a buttare il cuore oltre l’ostacolo ed evitare anche la beffa finale. Quando la gara sembrava saldamente in mano alle royaline a 3’12” dal termine una sfortunata autorete di Valladares rimetteva in parità la gara. Il finale era tutto delle lametine che con il quinto uomo cercavano la vittoria. Il gol vincente arrivava a 21″ dal termine con De Sarro che finalizzava una palla recuperata dal Primavera su un errato fallo laterale delle padrone di casa.

Gol quanto mai meritato per una vittoria scaccia crisi e per De Sarro che ha disputato una prestazione maiuscola, come del resto tutta la squadra che si è sacrificata in tutto e per tutto.

La Royal, ancora assenti Serrano e Gresia, si era schierata con Radu in porta, Primavera, Moreno, De Sarro e Corrao di movimento. Il Grottaglie metteva in porta Donoso e di movimento D’Amico, Scarcia, Di Sanza e Paz.

La rete del vantaggio lametino dopo 8’50” è siglata da Moreno con un tiro defilato dalla destra dove non è esente da colpe l’estremo pugliese Donoso che sul primo palo non trattiene la sfera che carambola in porta. Poi occasioni da una parte e dall’altra con una clamorosa traversa all’ultimo secondo del primo tempo colpita da Paz. Nella ripresa ancora occasioni con le lametine che comunque controllavano e ribattevano fino al finale al cardiopalma che regala i tre punti alla Royal.