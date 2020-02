Vittoria interna per la Vigor 1919 contro il Nicotera

Vigor 1919 – Lanzo (50’ Cerra), Morelli A., Cittadino (50’ Rocca), Tarzia (67’ Matarazzo), Gatto, De Grazia, Buccinna’ (81’ Mano), Bruno (59’ Andricciola), Scarpino, Giudice, Giuggioloni – Morelli G., Perri, Pellegrino, Calidonna.

All. Alessandro Torchia

Nicotera – Bonarrigo, Megna C., Taccone S., Aquilano, Aurelio (86’ Morello), Russotti, Megna P., Campisi, Viola, Mazzitelli (81’ Rascaglia), Taccone G. (75’ Settimo) – Stilo, Gallone, Mazzei, Corsaro.

All. Giuseppe Manco

Continua la marcia positiva dei biancoverdi che archiviano la pratica Nicotera senza grandi fatiche nonostante una partita non proprio brillante. Al 3’ Scarpino viene atterrato al limite dell’area, la punizione concessa viene battuta da Cittadino, il suo tiro prende in pieno la traversa.

Al 10’ risponde il Nicotera con la traversa di Megna P. sempre su tiro dal limite dell’area. Al 12’ pallonetto di Bruno che viene salvato da un difensore ospite prima che oltrepassasse la linea di porta, la palla resta in area e nella mischia il tiro di Giuggioloni è a fil di palo. Al 15’ Scarpino fallisce il suo tentativo in rovesciata, palla intercettata in qualche modo da Giuggioloni che serve Giudice il cui tiro è di poco alto.

Al 26’ Giuggioloni si smarca bene sulla sinistra ma si coordina male nella conclusione. Al 42’ cross di Buccinna’ in area per Cittadino il cui tiro viene bloccato da Viola con il braccio. Rigore per i padroni di casa, dal dischetto Giuggioloni non fallisce e sigla il vantaggio (1-0).

Nella ripresa al 55’ punizione per il Nicotera ma il tiro di Campisi non impensierisce Cerra che blocca. Al 66’ punizione di Buccinna’, ad intercettarla di testa è Giuggioloni ma Bonarrigo è attento. Al 62’ spreca l’occasione del raddoppio Andricciola, Bonarrigo para in due tempi.

Raddoppio che arriva all’80’ con Giuggioloni che, servito in profondità da Gatto, insacca il 2 – 0. All’87’ cross di Andricciola dalla destra per Giuggioloni anticipato da un difensore ospite che fa impennare la palla, di testa insacca Scarpino. (3-0).

Al 91’ ci prova ancora Scarpino ma il suo tiro si infrange sul palo. Al 92’ c’è gloria anche per gli ospiti con Morello su punizione (3-1).

Nel girone C, Vigor 1919 che rimane seconda a 6 punti dal Parghelia capolista, con 3 lunghezze da difendere sul Campora e 4 su Capo Vaticano e San Calogero.

Un gol di Ibrahim decide invece la gara tra Real Pizzo e Città di Lamezia Terme al Rocco Riga, con la squara di mister Neri quartultima impegnata a trovare il miglior piazzamento in zona play out.

Nel Girone B una doppietta di Vescio permette all’Atletico Maida di battere 2-1 il Cerva in casa (per gli ospiti in rete Donnici), mentre termina senza reti la gara a Girifalco tra i locali ed il Chiaravalle.

Maida quarto che rimane a distanza di 3 punti di svantaggio dal Rocco Di Neto e 2 di vantaggio sul Borgia.

Girifalco ultimo con 1 solo punto da recuperare però sul Cerva.