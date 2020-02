Festa finale al Palasparti per la Cestistica School 2.018

Una giornata fantastica e piena di emozione quella vissuta ieri dalla Cestistcia Lamezia 2.018 e dalle Scuole della città aderenti al progetto Scuola “Cestistica School 2.018”.

Tanti bambini han messo su tuta e scarpette da basket e, insieme ai propri genitori, sono accorsi al “Palasparti” di Lamezia Terme per celebrare la festa finale del progetto scolastico che ha visto l’associazione sportiva andare in giro per gli istituti “Maggiore Perri”, “Saverio Gatti”, “Don Bosco” e “Manzoni-Augruso” a far conoscere sempre di più il gioco del minibasket. Un lavoro partito nel mese di ottobre del 2019 e conclusosi nel mese di gennaio appena trascorso.

Ne è uscita una domenica meravigliosa, con i bambini felicissimi di giocare. E’ stata, altresì, l’occasione per ringraziare ed omaggiare dirigenti e referenti dei suddetti istituti, presenti alla manifestazione con grande partecipazione.

A tal fine, la dirigenza, nelle persone di Massimo Desumma, Gennaro Rubino e Giuseppe Adone, ha consegnato degli attestati alla referente Elena Gramuglia per la “Don Bosco” del dirigente Benincasa, alla dirigente Margherita Primavera della “Saverio Gatti”, alla referente Pisano per la “Manzoni-Augruso” della dirigente Anna Primavera ed al “Maggiore Perri” della dirigente Teresa Bevilacqua.

Un ringraziamento particolare va poi alle ragazze ed ai ragazzi che hanno collaborato alla riuscita dell’evento: Davide Graziano che si è occupato di immortalare i momenti della giornata, di Davide Colosimo collaboratore di Soveria Mannelli, ormai sempre più dentro il progetto Cestistica Lamezia, Marilisa Giardino che si è occupata dell’accoglienza di genitori e bambini, Ilenia Graziano, Viviana Raccuglia e Mariacristina Estini che hanno intrattenuto i bambini che attendevano il loro turno per giocare, nonché tutte le maestre dei vari istituti presenti.

In ultimo, va il ringraziamento al Comune di Lamezia Terme e all’ATS che gestisce il Palasparti per la concessione della struttura, grazie anche alla disponibilità e gentilezza del custode Dimitri.