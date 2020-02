Domenica moda a bordo vasca nella piscina Salvatore Giudice

Domenica la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme sarà scenario di musica, nuoto, fitness per tutti, spettacolari esibizioni ed un angolo di moda.

Tre le tipologie (donne dai 16 anni in poi, uomini dai 16 anni in poi, bambini sia maschietti che femminucce da 1 a 7 anni) che potranno sfilare con indosso i costumi offerti da Io Sport Joma per concorrere ai titoli di Miss Piscina Comunale Lamezia, Mister Piscina Comunale Lamezia, Baby Miss e Baby Mister.

Per ciascuna categoria, saranno 3 i vincitori, gratificati con speciali premi scelti accuratamente per loro.

Per partecipare c’è tempo fino al 12 marzo, mandando una mail con nome, cognome, età, foto e recapito telefonico all’indirizzo arvalianuotolamezia@gmail.com