“Giro-E porterà a Soveria Mannelli, soltanto tra gli addetti ai lavori, più di 300 presenze”

Il 15 maggio per la Città di Soveria Mannelli sarà un giorno da ricordare non solo per il passaggio del Giro d’Italia, ma anche per la partenza dalla piazza principale della 4^ tappa del Giro-E .

Giro-E è un evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana, organizzato da RCS Sport Spa durante il Giro d’Italia, sulle stesse strade e nelle stesse date, che ha come scopo quello di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della Corsa Rosa. Ricalca il percorso disegnato per il Giro d’Italia, cambiando solo la località di partenza di tappa. Si snoda in 18 tappe, che hanno un chilometraggio giornaliero che può variare dai 70 ai 115 km. Ogni frazione viene percorsa in gruppo compatto, eccetto alcuni tratti, dove tutti i partecipanti affrontano prove di regolarità e prove speciali con il proprio Team. Nelle fasi finali, invece, i capitani dei Team sono impegnati nella prova sprint fino al traguardo. Si disputa utilizzando, solo ed esclusivamente, biciclette da strada a pedalata assistita (E-Road Bike) fornite dal proprio Team di appartenenza.

La Giunta Comunale di Soveria Mannelli, guidata dal Sindaco Leonardo Sirianni, lo scorso 12 maggio ha approvato con apposita deliberazione la costituzione del Comitato Tappa della Città di Soveria Mannelli, sia per il passaggio del 103° Giro d’Italia di ciclismo (7^ tappa) che per la partenza del 2° Giro-E (4^ tappa).

A coordinare la costituzione del Comitato è stato chiamato Antonio Abbruzzese, fotografo accreditato RCS Sports & Events per le passate edizioni del Giro D’Italia di ciclismo ed esperto del settore.

Il Sindaco Leonardo Sirianni, oltre ad esprimere l’entusiasmo per l’eccezionale avvenimento (sono passati oltre trent’anni da quando il Giro d’Italia è transitato per le strade di Soveria Mannelli) dichiara: «il 15 maggio prossimo, oltre a rappresentare un appuntamento tanto atteso da sportivi ed appassionati, costituisce senza dubbio una fonte di promozione importante per la nostra Città, che diventerà meta, in quei giorni, di ingenti flussi turistici con evidenti ripercussioni positive. E’ encomiabile l’impegno di Fiore di Lino e per esso di Antonio Abbruzzese che con grande passione ha dato inizio a tutte le attività che saranno necessarie a far sì che l’avvenimento sportivo diventi veramente una festa per tutti e si svolga nel migliore dei modi».

Dal canto suo, il Presidente del Comitato Antonio Abbruzzese ringrazia «il Sindaco Leonardo Sirianni, la Giunta Comunale e tutto il Gruppo Fiore di Lino, per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Ci sarà molto da lavorare, per questo stiamo già preparando una squadra giovane ed affiatata che darà un valido supporto all’attività dell’Amministrazione. Sarà una bellissima esperienza per tutta la nostra comunità e per i territori limitrofi. Dopo trentuno anni il Giro d’Italia tornerà a passare da Soveria Mannelli, nel corso della 7^ tappa prevista con partenza da Mileto ed arrivo a Camigliatello Silano. Ma la partenza del Giro-E sarà qualcosa di meraviglioso, una festa di sport per tutti, dove si potrà far conoscere il meglio della nostra terra. Tra ciclisti, team, giornalisti internazionali, influencer ed appassionati, Giro-E porterà a Soveria, soltanto tra gli addetti ai lavori, più di 300 presenze».