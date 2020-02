Domenica di stage con il campione internazionale Andrea Presti

Si terrà domenica un evento dedicato a tutti gli appassionati di body building: lo stage teorico e pratico, organizzato dal Csen Comitato Provinciale di Catanzaro, sarà tenuto infatti dal coach Ifbb Pro Mauro Sassi, il Master Trainer Csen Nicola Camera e il campione internazionale di bodybuilding Andrea Presti.

L’evento si terrà presso il Grande Hotel Lamezia dalle 10 alle 13 per la parte teorica, e presso la FLX S.S.D. A R.L. dalle 15 alle 18 per la parte pratica.

Lo stage rappresenterà quindi un’opportunità per tutti coloro che vorranno approfondire le metodiche esecutive riguardanti l’allenamento in sala pesi e, soprattutto, vorranno metterle da subito in pratica sotto la supervisione del coach Mauro Sassi presso la FLX S.S.D. A R.L..

Le prenotazioni, già sold out, fanno prevedere la partecipazione di atleti, tecnici sportivi e appassionati provenienti dall’intera Regione. Al termine del seminario seguirà il rilascio degli attestati di partecipazione.