Nessuna rete ed un punto a testa tra Promosport e Praiatortora

PROMOSPORT: Marchese, Angotti, Morabito, Bellia (14’st Amarante, 39’st Conversi), Gallo, Bruno, Fiumara, Benvenga, Ziccarelli, Okoye (47’st Gaetano), Schirripa.

A disp: Vescio, Falvo, Enrigo, Porpora, Meraglia, La Torre.

All. Pacino.

PRAIATORTORA: Marino, Gabriele, Longo (17’pt Oliva), Perrella (29’st Greco), Fardello, De Rose P, Piscitelli (41’st Caruso), Riccardi, De Rose A, Petrone, Matellicani

A disp: Zaccaro, Campagna, Fondacaro, Stumbo, Gentile.

All. Gentile.

ARBITRO: Bottura di Crotone (assistenti Mangone di Vibo Valentia e Vona di Crotone).

NOTE: spettatori 100 circa. Espulso al 45’st Benvenga per proteste

Ammoniti: Schirripa, Riccardi, Bruno, Amarante

Angoli: 5-5. Rec: 2’pt, 6’st

Un punto per uno, che serve poco ad entrambe per cercare di migliorare la classifica, e nessuna rete tra Promosport e Praiatortora. Ospiti che sfiorano la rete ad inizio ripresa, fermati dalla traversa, padroni di casa che non riescono a trovare la prima vittoria sotto la gestione Pacino (4 pareggi ed 1 sconfitta) ma perdono tra infortuni e squalifiche alcuni nuovi acquisti in vista del prossimo turno.

PRIMO TEMPO

6′ Morabito da fuori manda sopra la traversa, in precedenza Promosport due volte fermata in area a reclamare rigore, ma l’arbitro reputa gli episodi regolari

17′ Longo su un pallone lungo accusa un problema muscolare, Oliva prende il suo posto

19′ Okoye aggancia bene in area l’assist di Fiumara ma calcia a lato

23′ Alessandro De Rose sulla sinistra guadagna il fondo servendo Piscitelli il cui taglio sul primo palo trova però la conclusione fuori dallo specchio

38′ schema da corner che porta alla conclusione Bruno, la cui girata spalle alla porta non trova lo specchio

39′ Ziccarelli di testa gira un metro troppo alla destra dei pali

45′ Angotti dalla distanza, conclusione che si spegne senza causare pericolo

SECONDO TEMPO

3′ Petrone su punizione impegna Marchese nel salvataggio sulla traversa

12′ Bellia non riesce a concludere al meglio nell’area piccola, secondo mister Pacino perché contrastato fallosamente. Ad essere ammonito è però il trainer dei padroni di casa

15′ Marino chiude in uscita una combinazione in ripartenza tra Ziccarelli e Okoye

23′ Gabriele si inserisce bene ma davanti a Marchese non aggancia il pallone filtrante

39′ dura 25 minuti la partita di Amarante, che lascia il campo in barella dopo un contrasto di gioco

45′ per le proteste in merito ad un fallo non sanzionato su un compagno, che ha portato ad un calcio d’angolo, espulsione diretta per Benvenga

50′ punizione che sorvola l’incrocio dei pali da parte di Oliva