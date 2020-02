Un arbitro lametino di scena oggi nella serie A femminile svizzera

Un arbitro lametino di scena nella serie A femminile svizzera. Lo annuncia la sezione Aia lametina, specificando «grande orgoglio per nostra Martina Molinaro (Arbitro in forza nell’organico della Can D) che da qualche giorno si trova a Nyon, in Svizzera al lavoro al Core. La vasta opera di formazione arbitrale Uefa continua a produrre ufficiali di gara di altissima qualità. Il lavoro inizia quando si intravedono i primi germogli di potenziale, grazie al Centro di Eccellenza Arbitrale Uefa (Core)».

Si spiega che «dalla sua istituzione, Core ha dimostrato il suo valore come culla di apprendimento per i migliori arbitri in erba. A ogni ciclo biennale, le federazioni nazionali (attualmente 6) sono invitate a inviare a Core un arbitro e due assistenti arbitrali. Sotto la direzione della Commissione Arbitrale Uefa, ogni corso Core comprende un corso introduttivo di dieci giorni consecutivi».

Nello specifico «ciascun corso Core è composto da squadre arbitrali che lavorano a stretto contatto con i formatori arbitrali, due assistenti dei formatori arbitrali e due preparatori atletici. Il corso pone l’accento sulla valutazione dei progressi compiuti dagli ufficiali di gara sul piano dell’arbitraggio, della condizione fisica e della lingua inglese».

Alto momento formativo sarà la possibilità di dirigere anche alcune gare in programma: sarà infatti la Molinaro a scendere in campo proprio oggi insieme alle colleghe Giulia Tempestilli (AA1) e Diletta Roccaforte (AA2) per dirigere l’incontro tra FC Basel 1893 e Grasshopper Club Zürich.