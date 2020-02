SAMBIASE: Iozzi, Giampà, Mascaro, De Martino (41’st Salandria), Urquiza, Alfano, Feuillassier, Diop, Perri, Umbaca, Bellitta (32’st Vallone).

A disp: Maio, Marrella, Scardamaglia, Liparota, Bernardi, Verso, Gagliardi.

All. Fanello.

LOCRI: Franza, Manganaro, Aquino D, Aquino V, Bertini, Zampaglione, Romeo, Infusino (20’st Luca), Foti, Zarich (20’st Krajina), Dodaro (37’st Sposato).

A disp: Schiavello, Carnelos, Favasuli, Coffa, Misogano.

All. Scorrano.

ARBITRO: Lepera di Rossano (assistenti Lavarra di Cosenza e Cavallo di Rossano).

NOTE: spettatori 300 circa.

Ammoniti: Manganaro, Foti, Zampaglione, Aquino D

Angoli: 3-5. Rec: 1’pt, 5’st

Alla fine dei 90 minuti più recupero a vincere tra Sambiase e Locri sono le difese, visto lo 0-0 finale, anche se entrambi i fronti hanno da recriminare per le occasioni non sapute sfruttare al meglio.

Partita che stenta a decollare nel primo tempo, accendendosi per circa 10 minuti nel centro del periodo, mentre più vivace è stata la ripresa in cui Iozzi e Franza sono chiamati ai primi veri interventi della propria gara.

PRIMO TEMPO

20′ fase bloccata per le due squadre, Diop prova dalla distanza ma la conclusione debolmente rimbalza a fondo campo

22′ Alfano crossa al centro, Diop gira di testa tra le braccia di Franza. Successivamente è Perri ad avere la palla buona in ripartenza, il tiro non trova lo specchio né diventa assist per Feuillassier al centro

23′ pallone spazzato dalla difesa ospite che arriva a De Martino, conclusione in corsa che si spegne sopra la traversa

27′ Zarich si accentra ma non trova la porta

45′ cross di Alfano, Diop incrocia troppo il diagonale che si spegne a fondo campo

SECONDO TEMPO

1′ Zampaglione viene atterrato al limite dell’area, azione che continua con Zarich che segna ma con il guardialinee a chiamare fuorigioco. L’arbitro opta per la punizione iniziale sul centravanti ospite

5′ Umbaca carica il destra dai 30 metri ma la mira non è quella giusta

6′ palla persa in uscita dalla difesa del Sambiase, Zampaglione tira centralmente con Iozzi che si accartoccia sul pallone

9′ Zampaglione dalla destra salta in tunnel il diretto avversario, scarico al centro e palla che dopo un velo arriva a Manganaro che calcia a giro sopra l’incrocio

11′ Diop scarica su Giampà che al volo trova Franza attento a coprire l’angolo alla sua destra

25′ Iozzi in tuffo anticipa Zampaglione appostato sul secondo palo pronto a colpire di testa

34′ Urquiza trova cambiando gioco Feuillassier, l’attaccante argentino controlla e prova il tiro dal limite dell’area che però si rileva un passaggio al portiere

42′ punizione di Vallone che va poco distante dall’incrocio dei pali

49′ Vallone si inserisce bene ma Franza devia in angolo in uscita. Sugli sviluppi il portiere degli ospiti non trova la palla di pugno, ma ad essere sorpreso è anche Mascaro che a pochi passi dalla porta devia fuori.

50′ uscita dal campo con toni accessi tra Foti e Manganaro che arrivano anche a sfiorare le vie di fatto, poi lungo confronto degli amaranto sotto il settore ospiti con i propri tifosi