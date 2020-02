Giornata di pareggi per Atletico Maida, Città di Lamezia Terme e Vigor 1919

Nel girone B termina 1-1 lo scontro diretto in ottica play off tra Borgia ed Atletico Maida, con padroni di casa in vantaggio con Passafaro e ospiti a pervenire al pari con Martinez su rigore. Ne approfitta il Rocca di Neto che riposando mantiene la terza posizione solitaria.

Sconfitta a Magisano per il Girifalco ultimo in classifica: nel 5-1 finale in rete Pupo, Tozzo, Trapasso, Lucantonio e Aiello per i padroni di casa, Marra per gli ospiti.

Nel girone C pari sia tra Bivongi e Città di Lamezia Terme (1-1, Ed Darraj e Destino i marcatori) che tra Real Pizzo e Vigor 1919 (2-2, con padroni di casa avanti con i gol di Traclo e Sani, rimontati nella seconda metà della ripresa da Giuggioloni e Scarpino).

La squadra di mister Neri in quartultima posizione vede farsi sotto il Guardavalle, distante 1 punto, quella di mister Torchia viene agganciata al secondo posto dal San Calogero.