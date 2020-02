Ribalta il risultato e vince nella ripresa a Scalea la Vigor Lamezia, che andata al riposo sotto nel punteggio (1-0 segnato da Castellano per i biancostellati) e nel computo dei giocatori (espulso Miceli), nella ripresa con anche i padroni di casa in 10 per l’espulsione di Pizzoleo trova i 2 gol che valgono i 3 punti con Angotti (entrato a gara in corso) e Maio al 93′.

Privo degli squalificati Gabriele Gagliardi e Fabio De Nisi, mister Salerno ad inizio gara aveva schierato Rossi, Gagliardi, Caruso, Villella, Miceli, Macagnone, Foderaro M, Curcio, Rondinelli, Maio, Foderaro G.

Classifica in Eccellenza che comincia ad essere distinta in più tronconi a metà girone di ritorno: in testa lotta tra San Luca e Reggiomediterranea distanziate da 1 solo punto; Sersale e Vigor Lamezia divise da 1 lunghezza a lottare per chi giocherà in casa la gara play off; più distaccate Morrone (35), Isola Capo Rizzuto (34), Sambiase (33, giallorossi oggi protagonisti dello 0-0 casalingo contro il Locri) per le quali la quinta piazza potrebbe essere solo una soddisfazione ipotetica non disputando i play off nel caso in cui in testa si prosegua a ritmo spedito.

Nel prossimo turno la Vigor Lamezia ospiterà il Gallico Catona, il Sambiase atteso dalla sentita trasferta per i tifosi di Paola, l’Isola Capo Rizzuto ospiterà il San Luca nell’anticipo televisivo mentre la Reggiomediterranea andrà a Trebisacce.

In Promozione cede in casa della capolista Belvedere la Garibaldina: per i padroni di casa in rete Amendola dopo Mandarano. Sconfitta che non muta di molto la classifica della compagine di Soveria Mannelli, a +10 dalla zona play out e -3 dagli eventuali play off (ma anche in questo caso il distacco tra quinta e seconda è già ben oltre i 9 punti).

Diventano 4 i punti da recuperare dalla zona salvezza per la Promosport, ieri protagonista di una gara senza reti al Riga contro il PraiaTortora, e nel prossimo turno trasferta per entrambe le compagini lametine: la squadra di mister Perrone in casa del Real Sant’Agata, quella di mister Pacino ad Acri.