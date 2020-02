Volley maschile, Decollatura batte la Blue Foxie Sicma 3-2

Si é svolta nel palazzetto di Decollatura la gara di Prima Divisione di volley maschile tra il Decollatura e la Blue Foxie Sicma.

Primo set con le squadre che si inseguono fino al 15 pari, poi sono gli ospiti a trovare maggiore continuità e vincere il set per 25-18

Inizio secondo set con il Decollatura che inizia subito forte (11-6), per poi pareggiare il conto dei set per 25 – 13.

Il terzo set si rivela combattutissimo, punto su punto fino alla ultimo, con con la Blue Foxie che vince per 25-22.

Quarto set con Decollatura che si porta in avanti per 6-4, allungando poi sul 13 – 8 e non facendosi più raggiungere fino al 25-16.

Quinto set in equilibrio in avvio, ma il Decollatura una volta trovato il primo distacco (13-9) poi chiude parziale ed incontro vincendo per 15-12