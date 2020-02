Libertas Lamezia seconda ai campionati regionali cross master di società

Nella location dell’azienda enogastronomica Statti di Lamezia Terme, si è svolto domenica il Campionato Regionale di Società Cross Master, valevole anche quale 3^ prova del “Calabria Cross” per la categoria “Cadetti/e e Ragazzi/e”, anche con gare disputate dalla categoria “Esordienti 10-8 e 5 anni”.

Il Cross è stato organizzato dalla Asd Nik Run for Nicholas Green di Pietro Gatto, in collaborazione con la Asd Violettaclub, Atletica Amica, Croce Rossa Italiana e Società Italiana Prevenzione della Salute.

Ben 27 le associazioni sportive presenti con 242 atleti partecipanti. Il percorso di gara rinnovato e tecnicamente eccellente è stato ricavato tra gli ulivi dell’azienda Statti e si è articolato in un giro di 2 km ripetuto 3 volte, per un totale di 6 km per le categorie SM 35-55 e di 4 km per gli SM60 e oltre. Invece per le categorie femminili SF60 e oltre km 3 e per le categorie SF 35-55 km 4.

Ai fini della classifica di Società Master maschile ogni società ha potuto sommare fra tutte le fasce di età un massimo di 12 punteggi (massimo 10 nelle fasce d’età da 35 a 55 e massimo 2 punteggi nelle fasce 60 ed oltre). La Libertas Lamezia del Presidente Gregorio Sesto si presentava con qualche assenza di rilievo oltre ad atleti in non perfette condizioni. Nonostante questo ha come sempre onorato al meglio la gara raggiungendo un rispettabile 2^ posto con 1.115 punti, dietro la Cosenza K42 vincitrice del Cross Regionale con 1.124. Terzo posto per la Hobby Marathon Catanzaro con 1.103 punti. A seguire poi Run for Catanzaro, Marathon CS, Asd Corricastrovillari, Asd Jure Sport, Violettaclub, Team Basile, Asd Doio Judo Running, Atletica Olympus, Atletica Sciuto, Atletica Barbas, Asd Fiamma Atletica CZ.

Secondo posto di Società impreziosito, tra gli altri, da 3 secondi posti nelle categorie SM35 (Maggisano), SM50 (Guzzo) e SM55 (Giuseppe Bruno). Nel dettaglio i vari piazzamenti nelle varie categorie. SM 35: Maggisano (2^), A.Bruno (6^), Abbruzzese (7^), Godino (9^), Ferraro (12^). SM40: Zaffina (20^). SM45: Anania (18^). SM50: Guzzo (2^), Cristiano (6^), Critelli E. (7^), Mancuso (8^), Critelli R. (9^), Tutino (14^). SM55:G.Bruno (2^), Matani(4^), Brancatelli (6^). SM60; Falvo (2^), Zarola (6^), Villella (6^). SM65: Pizzuti (11^). Nella categoria femminile SF50 Buyanova (1^) e Taiani (3^). E 5^ posto di società dietro a: Atletica Sciuto, Cosenza K42, Violettaclub, Corri con noi Palmi,. Chiude la classifica la Mileto Marathon.

A fine gara soddisfatto il Presidente Sesto: «va bene lo stesso il secondo posto. Restiamo la squadra da battere, con l’auspicio di poter disporre della squadra al completo per giocarcela in modo ancora più competitivo».