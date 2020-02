Royal Team Lamezia domani pomeriggio di scena al Palacoscioni di Nocera Inferiore

Seconda consecutiva trasferta per la Royal Team Lamezia che domani pomeriggio sarà di scena al Palacoscioni di Nocera Inferiore per affrontare il Progetto Sarno Futsal.

Dopo l’ennesima pausa, si riprenderà viaggiando in Campania alla ricerca dei 3 punti per mantenere le distanze dalla più diretta inseguitrice, il Futsal Irpinia, su cui le lametine conservano 5 punti di vantaggio in attesa dello scontro diretto previsto al Palasparti il giorno della festa della donna.

«Riprendiamo il nostro percorso con la voglia sicuramente di far meglio rispetto alle ultime gare. Vogliamo migliorarci perché sappiamo le nostre condizioni e sappiamo che possiamo fare ancora di più perché siamo consapevoli che ancora non abbiamo dato tutto», valuta Diana Fakaros, «riprendiamo con tanta voglia di dimostrare chi siamo e cosa valiamo. Purtroppo abbiamo concesso punti e chiaramente le altre squadre ne hanno approfittato. Probabilmente questo renderà il finale più bello e ci stimolerà a non lasciarci andare e non perdere altri punti per strada».

La gara di andata ha rappresentato l’esordio in campionato dal primo minuto con la maglia biancoverde, con tanto di tranquilla vittoria e 3 punti messi nel carniere dopo essere andate sotto dopo pochissimi secondi. Questa volta però si gioca in trasferta e le motivazioni, soprattutto, delle avversarie, invischiate nella lotta salvezza, sono diverse. Ne è cosciente il portiere biancoverde: «nessuna partita è tranquilla e le ultime partite ne sono state la prova. Ci aspettano a casa loro e saranno sicuramente pronte ed a noi spetta solamente dare il massimo perché, come dicevo, in primis dobbiamo guardare la prestazione per noi stesse se poi riusciamo a fare qualcosa di più e metterci insieme anche i tre punti meglio per noi».

Nonostante la pausa, l’infermeria biancoverde non si è ancora svuotata. Serrano e Gresia hanno svolto un lavoro differenziato in queste due settimane ma non sembrano ancora recuperabili per la gara, la Valladares potrebbe scendere in campo partendo dalla panchina.

La gara con il Progetto Sarno Futsal è in programma domani alle 16 al Palacoscioni di Nocera Inferiore e sarà arbitrata da Vincenzo Squeglia di Civitavecchia e Tommaso Vallecaro di Salerno con Gabriele Bruno Barbato di Castellammare di Stabia cronometrista.